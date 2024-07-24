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У МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка

Дар'я Куркіна
24 липня, 2024 середа
17:54
Суспільство посвідчення водія

Українці, які отримали посвідчення водія України до 16 листопада 2008 року, можуть оновити документи до сучасного європейського зразка, який має декілька ступенів захисту й термін дії, потрібний для поїздок за кордоном

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Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Українці можуть обміняти свої старі водійські посвідчення, якщо вони паперові ламіновані або видані до 2013 року й не відображаються в електронних сервісах. Водночас громадяни, які отримали посвідчення до 16 листопада 2008 року, можуть оновити документи до сучасного європейського зразка.

Зазначено, що сервісні центри МВС видають посвідчення водія зразка ЄС у вигляді пластикової ID-картки із зазначенням терміну дії для поїздок за кордоном. Документ також відображатиметься в застосунку "Дія" і кабінеті водія.

Водночас у такому посвідченні зʼявляться нові категорії:

  • категорія А — стане A1, A;
  • категорія В — B1, B;
  • категорія С — C1, C;
  • категорія D — D1, D;
  • категорії В і Е — стануть BE;
  • категорії С і Е — C1E, СЕ;
  • категорії D i E — D1E, DE;
  • категорії Трамвай і Тролейбус — стануть категорією T.  

Обмін водійського посвідчення у сервісному центрі МВС

"Обміняти старе посвідчення водія на сучасне європейського зразка можливо у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання чи перебування. Для цього потрібно взяти талон онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час", – сказав начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях Володимир Степанов.

Для цього потрібно взяти такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (чи ID-картку та витяг про місце проживання);
  • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Наголошується, що під час воєнного стану обміняти посвідчення можна без медичної довідки встановленого зразка. Також українець може предʼявити деякі документи в Дії - паспорт у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Зазначено, що фото водія чи водійки заздалегідь роздруковувати не потрібно - його зробить адміністратор.

За словами МВС, процедура забере до 30 хвилин часу.

Обмін посвідчення водія онлайн

Водночас обміняти водійське посвідчення можливо у Дії або через Кабінет водія, проте цей спосіб чинний лише для тих громадян, чий документ із фотографією відображається в електронних реєстрах.

Аби обміняти посвідчення онлайн, слід виконати наступні кроки:

  • увійти в кабінет водія або Дію;
  • обрати послугу обміну посвідчення водія;
  • заповнити потрібні поля інформацією;
  • підписати заяву й сплатити за послугу, після чого чекати сповіщення про готовність документа.

Орієнтовна вартість послуги становить 572 грн без комісії банку. Також окремо сплачуюються логістичні послуги.

Посвідчення можна буде забрати в обраному сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти або ж замовити його доставку курʼєром додому.

У МВС наголошують, що власник водійського посвідчення може забрати готовий документ лише особисто.

  • 11 березня повідомлялось, що міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах.
Теги:
Україна
транспорт
Дія
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