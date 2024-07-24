У МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка
Українці, які отримали посвідчення водія України до 16 листопада 2008 року, можуть оновити документи до сучасного європейського зразка, який має декілька ступенів захисту й термін дії, потрібний для поїздок за кордоном
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Українці можуть обміняти свої старі водійські посвідчення, якщо вони паперові ламіновані або видані до 2013 року й не відображаються в електронних сервісах. Водночас громадяни, які отримали посвідчення до 16 листопада 2008 року, можуть оновити документи до сучасного європейського зразка.
Зазначено, що сервісні центри МВС видають посвідчення водія зразка ЄС у вигляді пластикової ID-картки із зазначенням терміну дії для поїздок за кордоном. Документ також відображатиметься в застосунку "Дія" і кабінеті водія.
Водночас у такому посвідченні зʼявляться нові категорії:
- категорія А — стане A1, A;
- категорія В — B1, B;
- категорія С — C1, C;
- категорія D — D1, D;
- категорії В і Е — стануть BE;
- категорії С і Е — C1E, СЕ;
- категорії D i E — D1E, DE;
- категорії Трамвай і Тролейбус — стануть категорією T.
Обмін водійського посвідчення у сервісному центрі МВС
"Обміняти старе посвідчення водія на сучасне європейського зразка можливо у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання чи перебування. Для цього потрібно взяти талон онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час", – сказав начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях Володимир Степанов.
Для цього потрібно взяти такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (чи ID-картку та витяг про місце проживання);
- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, яке підлягає обміну.
Наголошується, що під час воєнного стану обміняти посвідчення можна без медичної довідки встановленого зразка. Також українець може предʼявити деякі документи в Дії - паспорт у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Зазначено, що фото водія чи водійки заздалегідь роздруковувати не потрібно - його зробить адміністратор.
За словами МВС, процедура забере до 30 хвилин часу.
Обмін посвідчення водія онлайн
Водночас обміняти водійське посвідчення можливо у Дії або через Кабінет водія, проте цей спосіб чинний лише для тих громадян, чий документ із фотографією відображається в електронних реєстрах.
Аби обміняти посвідчення онлайн, слід виконати наступні кроки:
- увійти в кабінет водія або Дію;
- обрати послугу обміну посвідчення водія;
- заповнити потрібні поля інформацією;
- підписати заяву й сплатити за послугу, після чого чекати сповіщення про готовність документа.
Орієнтовна вартість послуги становить 572 грн без комісії банку. Також окремо сплачуюються логістичні послуги.
Посвідчення можна буде забрати в обраному сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти або ж замовити його доставку курʼєром додому.
У МВС наголошують, що власник водійського посвідчення може забрати готовий документ лише особисто.
- 11 березня повідомлялось, що міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах.
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