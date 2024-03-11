Міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах
З 11 березня для українців стала доступна міжнародна доставка посвідчення водія у ще п’яти країнах: Швеції, Грузії, Греції, Португалії та Норвегії
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Громадяни України можуть скористатися такою послугою загалом у 27 країнах Європейського Союзу.
"Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг", - написав Клименко.
За словами міністра, громадяни України завдяки міжнародній доставці обміняли більше 5 тис. водійських документів.
Очільник МВС нагадав, що оформити заявку на доставку посвідчення можна через Кабінет водія.
- 23 травня послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України
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- Міністерство внутрішніх справ України додало чотири області до пілотного проєкту із забезпечення прозорості отримання посвідчення водія: сервісні центри запрацюють з 3 серпня.
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- Зараз українці, які змушені були на час війни шукати прихисток в Туреччині, можуть відновити своє втрачене чи викрадене українське посвідчення водія. До цього моменту можна було лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення.
- З 19 січня українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія у Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію.
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