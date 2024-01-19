Міжнародна доставка посвідчення водія для українців відтепер можлива ще у 5 країн
З 19 січня українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія у Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію
Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії", - йдеться у повідомленні.
Наразі українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи.
За словами міністра, за майже 3 місяці від запровадження сервісу українці подали вже близько 3 тис. заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі, додав Клименко.
"Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів. Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - говорить міністр.
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