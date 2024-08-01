У МЗС назвали фейковим допис від імені Кулеби про "обмежені ресурси США"

Про це Тихий написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що якщо перевірити сторінку Дмитра Кулеби у соцмережі Х, можна побачити, що такого допису там немає.

"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", - написав Тихий.

Йдеться про допис нібито від імені Кулеби такого змісту: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".