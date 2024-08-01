У МЗС назвали фейковим допис від імені Кулеби про "обмежені ресурси США"
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що допис міністра Дмитра Кулеби про нібито обмежені ресурси США є фейковим
Про це Тихий написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що якщо перевірити сторінку Дмитра Кулеби у соцмережі Х, можна побачити, що такого допису там немає.
"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", - написав Тихий.
Йдеться про допис нібито від імені Кулеби такого змісту: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".
- Російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію.
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