"У нас немає зайвих грошей партнерів": Железняк про "тисячу від президента"

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я вважаю це абсолютно ідіотською ініціативою, яка не має ніякої кореляції ані зі здоровим глуздом, ані з військовою економікою, ані з банальним розумінням хоча б основ державної політики", - сказав Железняк.

Він зазначив, що не знає, чиєю була ця ініціатива, але вважає, що ця людина "негайно має бути звільнена зі своєї посади, а якщо це урядовець - ще й понести відповідальність".

"У нас немає зайвих грошей партнерів. Коли урядовці виходять і говорять про те, що у нас є невикористані гроші партнерів - нехай скажуть чиї це гроші. У нас немає потреби роздавати тисячу гривень. Якщо хочете допомогти людям - у нас є ВПО, у нас є вчителі, яким ми зменшили цим бюджетом зарплати, у нас є багато видатків, які пов'язані з війною, але не є військовими видатками", - прокоментував Железняк.

Він також пояснив, що ця ініціатива не потребує голосування народних депутатів та додав, що ці кошти планують передавати через Національний кешбек, який фінансується за рахунок залишків Фонду державного страхування.

"Дуже важко нам знайти будь-які варіанти, за якими ми зможемо це зупинити, але я сподіваюся, що здоровий глузд і публічний негатив, який очевидний зараз є по цих питанням - зіграє роль", - резюмував нардеп.