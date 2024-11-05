У Нацполіції працюють до 75 тис. чоловіків призовного віку, - заступник глави НПУ Фацевич

Про це заявив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич в етері телемарафону.

"У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією (25-60 років), з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання", - розповів він.

За словами Фацевича, у Нацполіції створили нові штатні підрозділи, які беруть участь у відбитті російської агресії: понад 15 тис. поліцейських виконують бойові завдання, зокрема на півночі, з прикриття державного кордону.

"Ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку", - зазначив заступник глави НПУ.

Також він додав, що в кожному Головному управлінні Нацполіції по регіонах створили стрілецькі батальйони. Деякі з них вже завершили навчання.

"Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість", - наголосив Фацевич.