У Нацполіції працюють до 75 тис. чоловіків призовного віку, - заступник глави НПУ Фацевич
У Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання
Про це заявив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич в етері телемарафону.
"У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією (25-60 років), з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання", - розповів він.
За словами Фацевича, у Нацполіції створили нові штатні підрозділи, які беруть участь у відбитті російської агресії: понад 15 тис. поліцейських виконують бойові завдання, зокрема на півночі, з прикриття державного кордону.
"Ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку", - зазначив заступник глави НПУ.
Також він додав, що в кожному Головному управлінні Нацполіції по регіонах створили стрілецькі батальйони. Деякі з них вже завершили навчання.
"Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість", - наголосив Фацевич.
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