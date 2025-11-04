Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство У Польщі спростували дані The Telegraph про виїзд 100 тис. юнаків з України за останні два місяці

Адріана Муллаянова
4 листопада, 2025 вiвторок
22:29
Суспільство прикордонний контроль, перетин кордону

Польська прикордонна служба пояснила, що такі дані не враховують повернення юнаків, а також те, що одна людина може перетнути кордон кілька разів

Зміст

Про це інформує ВВС.

За даними речника польської прикордонної служби Анжея Южвяка:"з 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі".

Анжей Южвяк зазначив, що одна людина могла декілька разів перетинати кордон і кількість чоловіків віком 18-22 років, які за останні два місяці виїхали з Польщі в Україну,  понад 45 300 осіб.

Водночас точно визначити цю кількість складно, оскільки дані прикордонників не враховують, наприклад, українців, які постійно живуть за кордоном і приїжджають в Україну, або тих, хто тимчасово виїхав і планує повернутися.

Українська прикордонна служба не веде облік за віком громадян, які перетинають кордон. А тому статистики, скільки саме виїхало чоловіків 18-22, в Україні не існує.

Речник ДПС Андрій Демченко у коментарі BBC News Україна зазначив, що, за спостереженнями прикордонників, значна частина юнаків не лише виїжджає, а й повертається назад в Україну.

За інформацією польських прикордонників, від початку 2025 року до кінця жовтня до Польщі в’їхало 7,9 мільйона українців — серед них близько 5 мільйонів жінок і 2,9 мільйона чоловіків.
За цей же період в Україну повернулися 7,8 мільйона осіб — 5 мільйонів жінок та 2,8 мільйона чоловіків.

Довідка

Від 28 серпня 2025 року за постановою № 1031 Кабінету міністрів України, оновлено порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Однак норма має виняток. Оновлені правила не поширюються на осіб, які обіймють визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. 

 

