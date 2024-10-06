У Полтаві стався конфлікт блогера Карми з начальником ТЦК Логвиненком: хто винен і що каже кожна зі сторін

Про це блогер розповів на своїй сторінці в Instagram.

За версією Карми, інцидент розпочався з питань Логвиненка щодо його ставлення до ЗСУ. Згодом, за словами блогера, йому погрожували пістолетом.

Ніколас Карма заявив, що почув як представники ТЦК казали про намір "хайпонути", а він вирішив не "дати їм контенту".

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"Я, звісно, відмовляюся, бо почув, що вони про мене говорять і говорили, що я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контенту. Питання їхнє звучало так: "Ваше відношення до ЗСУ?" Я мовчу, вони мене далі знімають, і мого оператора. Я сказав свою позицію, що кожен має бути в армії або для армії. Їм цього було мало. І в цей момент оператор перепідключав апаратуру і цей момент (напад з пістолетом, - ред.) він не зняв", - пояснив блогер.

Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заперечив звинувачення в погрозах, передає тамтешнє видання "Зміст".

За його словами, Логвиненко, перебуваючи в Полтаві з родиною, звернув увагу на провокаційну поведінку Карми.

Він поставив блогеру питання про його ставлення до ЗСУ, після чого блогер, за словами Істоміна, застосував фізичну силу, спробувавши зняти Логвиненка на відео.

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"Питання і відповіді він отримав і відійшов. Це видно на відео. Після цього блогер, знаючи, що перед ним офіцер ЗСУ, підбіг позаду, схопив за плече, застосував заходи фізичного впливу й намагався зняти його лице, ставлячи запитання. У начальника ТЦК пістолета не було", - зазначив Істомін.

Предмет, схожий на пістолет, за твердженням речника, був макетом, а ніяких погроз на адресу блогера не було.

Довідково: Український блогер та співак Ніколас Карма (Микола Бучак) з Львівщини здобув популярність, зокрема, завдяки своїй рубриці "Скільки коштує Look", у якій він розпитує перехожих про вартість їхнього одягу.