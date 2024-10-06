Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Полтаві стався конфлікт блогера Карми з начальником ТЦК Логвиненком: хто винен і що каже кожна зі сторін

У Полтаві стався конфлікт блогера Карми з начальником ТЦК Логвиненком: хто винен і що каже кожна зі сторін

Марія Науменко
6 жовтня, 2024 неділя
13:35
Суспільство Ніколас Карма

У суботу, 5 вересня 2024 року, у Полтаві стався конфлікт між Ніколасом Кармою та начальником Полтавського районного ТЦК Олександром Логвиненком. Блогер стверджує, що йому погрожували зброєю. Натомість військові заявили, що пістолет був несправжнім

Зміст

Про це блогер розповів на своїй сторінці в Instagram.

За версією Карми, інцидент розпочався з питань Логвиненка щодо його ставлення до ЗСУ. Згодом, за словами блогера, йому погрожували пістолетом. 

Ніколас Карма заявив, що почув як представники ТЦК казали про намір "хайпонути", а він вирішив не "дати їм контенту".

Читайте також: Працівники ТЦК побили жителя Харкова. У Центрі кажуть, що чоловік провокував конфлікт

"Я, звісно, відмовляюся, бо почув, що вони про мене говорять і говорили, що я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контенту. Питання їхнє звучало так: "Ваше відношення до ЗСУ?" Я мовчу, вони мене далі знімають, і мого оператора. Я сказав свою позицію, що кожен має бути в армії або для армії. Їм цього було мало. І в цей момент оператор перепідключав апаратуру і цей момент (напад з пістолетом, - ред.) він не зняв", - пояснив блогер.

Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заперечив звинувачення в погрозах, передає тамтешнє видання "Зміст".

За його словами, Логвиненко, перебуваючи в Полтаві з родиною, звернув увагу на провокаційну поведінку Карми.

Він поставив блогеру питання про його ставлення до ЗСУ, після чого блогер, за словами Істоміна, застосував фізичну силу, спробувавши зняти Логвиненка на відео.

Читайте також: Омбудсмен отримав понад 1,6 тис. звернень через порушення прав громадян з боку ТЦК з початку року

"Питання і відповіді він отримав і відійшов. Це видно на відео. Після цього блогер, знаючи, що перед ним офіцер ЗСУ, підбіг позаду, схопив за плече, застосував заходи фізичного впливу й намагався зняти його лице, ставлячи запитання. У начальника ТЦК пістолета не було", - зазначив Істомін.

Предмет, схожий на пістолет, за твердженням речника, був макетом, а ніяких погроз на адресу блогера не було. 

Довідково: Український блогер та співак Ніколас Карма (Микола Бучак) з Львівщини здобув популярність, зокрема, завдяки своїй рубриці "Скільки коштує Look", у якій він розпитує перехожих про вартість їхнього одягу.

  • У четвер, 29 серпня, низка телеграм-каналів поширила відео конфлікту між представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівниками поліції та цивільними у Пересипському районі Одеси. У ТЦК та СП відреагували.
Теги:
Культура
Полтава
військові
мобілізація
ТЦК
Читайте також:
НАТО, Єнс Столтенберг
Автор Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Столтенберг зізнався, що як ексгенсек НАТО найбільше шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
Віта Семеренко
Автор Влад Дідусь
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Українську олімпійську чемпіонку дискваліфікували через порушення антидопінгових правил
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
6 жовтня
14:32
осінь дощ
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні пройдуть дощі 6 жовтня
14:27
Генеральний прокурор України Андрій Костін
На міжнародному чорному ринку почали з’являтися цінності, викрадені Росією в Україні, - Костін
14:27
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде війну на семи фронтах
14:01
Партизани розвідали полк радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі
14:00
OPINION
"Тіньовий флот" Росії: санкцій замало
13:49
Туніс, президентські вибори
У Тунісі розпочалися президентські вибори
13:36
Росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську: є поранені
13:17
Окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину
13:08
Куп'янськ
На Куп'янщині залишається понад 6 тис. людей, серед них одна дитина
13:01
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв, що США "досягнуть Марса", якщо він стане президентом
12:44
Антиізраїльськи протести біля Білого дому
Антиізраїльський протестувальник підпалив себе під час мітингу біля Білого дому
12:30
дощоприймачі на пекарській
У Києві через зливу підтоплені декілька районів: дощова каналізація не може впоратися з такою кількістю опадів
12:28
Ексклюзив
НАТО
"На Заході вміють рахувати гроші": експерт Цибулько пояснив, чому тимчасово окуповані території України можуть залишити під контролем Росії
12:00
OPINION
Молдова перед вибором. Чи спрацюють троянські коні Росії?
11:48
Ексклюзив
На Майдані Незалежності триває мирна акція до Дня Сил територіальної оборони
На майдані Незалежності триває мирна акція до Дня Сил територіальної оборони
11:47
Оновлено
У Херсоні та області росіяни дронами поранили 4 людей: у МВА дали інструкцію з захисту від ворожих БПЛА
11:41
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Москві горить військове училище нібито після атаки БПЛА: міноборони РФ каже про збиття 4 дронів у ніч на 6 жовтня
11:36
На Полтавщині під час пожежі загинула ціла сім'я з двома дітьми
На Полтавщині під час пожежі загинула ціла сім'я з двома дітьми
11:17
Ільдар Дадін
На фронті загинув російський опозиціонер Дадін, який воював на боці України, - ЗМІ
10:33
Оновлено
"Доводять свою ефективність і майстерність": Зеленський і Сирський привітали українців із Днем територіальної оборони України
10:25
Рамштайн
На "Рамштайні" країни НАТО можуть озвучити конкретні кроки для членства України в Альянсі, - The Washington Post
10:02
OPINION
Втрата Вугледара: причини та наслідки
09:53
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили дві ворожі ракети та 56 "шахедів"
09:43
Окупанти, Мелітополь
Окупанти на Луганщині вирішили створити народні дружини: вони патрулюватимуть вулиці з ціпками
09:30
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": в Одесі є влучання і постраждалий, над Києвом збили усі ворожі БПЛА
09:09
Буданова нагородили відзнакою за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками
09:05
соцмережа Х (Твіттер)
Верховний суд Бразилії заявив, що компанія Маска Х сплатила штрафи для розблокування соцмережі в країні не тому банку
08:48
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилювати стратегічну комунікацію та співпрацю з КНДР
08:29
Обстріл Синельниківщини 5 жовтня
На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних
08:20
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті за добу сталося майже 170 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
08:05
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
08:05
OPINION
Чи можливий мир цієї осені, взимку або навесні?
07:59
Камуфляжна форма
Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення
07:47
Ілон Маск
Маск: Трамп має перемогти для збереження демократії в США
07:23
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: загальний залп - до 8 "калібрів"
00:07
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал
Лунін провів перший у сезоні "сухий" матч за "Реал"
2024, субота
5 жовтня
23:20
Ілан Шор
Священики РПЦ з Молдови їздили до Москви за інструктажем й отримали від друга Пєскова гроші на підкуп учасників референдуму про вступ до ЄС
22:50
Костянтинівка, ракетний удар
У Костянтинівці запровадили 20-годинну комендантську годину
22:45
Ексклюзив
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Ситуація з українсько-польськими відносинами буде важливою частиною процесу євроатлантичної інтеграції, - Портников
22:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштують євро, долар та злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV