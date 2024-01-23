У прифронтовому Торецьку за підтримки ВООЗ встановили модульну клініку. Таких закладів уже 14 по Україні

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що у клініці прийматимуть два лікарі, кожен зможе обслужити до 30 пацієнтів на день.

"Крім того, зважаючи на постійні обстріли та авіаудари, біля амбулаторії встановлено укриття, щоб убезпечити лікарів та пацієнтів", - повідомили у відомстві.

Заклад може працювати за умов блекаутів, адже його оснащено генератором. Також у клініці є кімната очікування, кімната огляду пацієнтів і санвузли.

Очікується, що поява у місті модульної клініки покращить ситуацію з доступом пацієнтів до первинної медичної допомоги.

"У 2024 році ВООЗ продовжить встановлювати модульні клініки первинної медичної допомоги там, де це необхідно та за погодженням з МОЗ. Важливо забезпечити наявність обладнаного місця, куди люди можуть прийти та де медичні працівники доступні для надання підтримки й рекомендацій. Первинна медична допомога важлива для забезпечення доступу до лікування хронічних захворювань й для збереження довіри до системи охорони здоров’я", — зазначив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Усього в Україні вже діють 14 таких клінік: на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині та Донеччині.

Варто зазначити, що Торецьк Бахмутського району розташований всього у 3 км від лінії фронту.