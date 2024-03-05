Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється
Оновлено

Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється

5 березня, 2024 вiвторок
18:49
Суспільство

Користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook скаржаться на масштабний збій. Вони не могли увійти до своїх акаунтів у застосунках, проте доступ до Facebook почав поступово відновлюватися

Про глобальний збій повідомляють користувачі соцмереж у всьому світі: США, Канаді, країнах Європи, зокрема й в Україні.

Відповідно до даних сервісу Downdetector, у користувачів з'явилися проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями. Водночас сервіс отримує скарги на збій у роботі YouTube.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", - повідомив прессекретар Meta Енді Стоун.

Близько 18:30 (за київським часом) доступ до акаунтів у facebook почав поступово відновлюватися. Користувачі instagram далі скаржаться на збій у роботі соцмережі, проте частині все ж вдалося відновити доступ до облікових записів.

Фото: скриншот downdetector.com

Фото: скриншот downdetector.com

  • У Червоному морі пошкоджено кабелі глобального інтернету між Азією та Європою: до аварії, ймовірно, причетні хусити
Теги:
Світ
Технології
Читайте також:
Павло Розенко
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій
фортифікаційне обладнання смуг оборони
3 березня, 2024 неділя
ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий
3 березня, 2024 неділя
Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їхній протест для розпалювання ворожнечі, - Мінекономіки
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
18:56
Тібо Куртуа
Головний конкурент Луніна повернувся до командних тренувань з "Реалом"
18:53
Інтерв’ю
Микола Капітоненко. Фото Укрінформ
Чи може Україна повернути ядерну зброю? Пояснює Микола Капітоненко
18:39
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива
18:35
нафта ембарго санкції
Попри санкції прибуток РФ від продажу нафти й газу в лютому збільшився на 80% порівняно з 2023 роком, - Bloomberg
18:21
На фото: Герцогиня Единбурзька Софі Гелен
Герцогиня Единбурзька підтримала жертв сексуального насильства під час війни РФ в Україні
18:19
Фінляндія та Швеція
Угорщина завершила процес ратифікації вступу Швеції в НАТО
18:13
Путін_Росгвардія
"Каша, поліція та гроші": як росіяни намагаються заманити жителів ТОТ на "вибори"
18:10
Ексклюзив
Російське судно
Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: військово-морський експерт про знищення "Сергія Котова"
18:02
Вірменія вступ у ЄС світ Росія
Вірменія планує восени подати заявку на вступ у ЄС, - Hraparak
18:02
OPINION
Олексій Петров
Невже у нас нікому навчати новобранців?
18:00
Ексклюзив
Морський дрон SeaBaby
"Атака зграєю": Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов"
17:59
Оновлено
кібератака
У ГУР повідомили, що сайт міноборони РФ досі "лежить" після зламу серверів 4 березня
17:57
На фото: Опера GAIA-24
У Києві покажуть оперу про підрив росіянами Каховської дамби
17:56
Борис Пісторіус
Пісторіус планує повернути обов'язковий призов до армії в Німеччині, – Spiegel
17:55
Голкіпер Реалу Андрій Луніні в матчі Лейпциг - Реал у ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
17:53
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
McDonald’s може стати титульним спонсором європейського топ-чемпіонату з футболу
17:45
Оновлено
Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських генералів Кобилаша та Соколова: в Україні відреагували
17:32
тюрма
Тюремні строки отримали троє зрадників, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту
17:18
Центренерго
У суд скерували справу про завдання збитків державному ПАТ "Центренерго" на 176 млн грн
17:11
Едін Джеко
Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною
17:11
Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС
17:09
Молдова
Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС
16:50
Ексклюзив
окупанти
Нас уже попередили про можливе оточення Слов'янська й Лимана, - капітан медичної служби
16:38
Жінки в ЗСУ
"Українських жінок почали готувати до війни": російська пропаганда просуває нову маніпуляцію
16:36
Лі Хуей
Візит спецпредставника Лі Хуея в Брюссель: ЄС закликав Китай обмежити постачання передових технологій до РФ
16:34
Один з нафтових терміналів Туреччини відмовився приймати імпорт з РФ через загрозу американських санкцій
16:27
РФ завезла на ТОТ лікарів для "медоглядів", які стають причиною депортації українців, - Спротив
16:18
Ексклюзив
Російський винищувач Су-34
Унаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилась удвічі, - ОСУВ "Таврія"
16:18
На фото: Емір Кустуріца
"Злочин без покарання": путініст Кустуриця зніме в Росії фільм за творами Достоєвського
16:13
Ємен, хусити
У Червоному морі пошкоджено кабелі глобального інтернету між Азією та Європою: до аварії, ймовірно, причетні хусити
16:11
Еммануель Макрон
"Ми наближаємося до моменту в Європі, коли недоречно бути боягузом": Макрон закликав союзників активізувати допомогу Україні
16:07
Грант Шаппс
Іран постачав Росії балістичні ракети, - міністр оборони Британії Шаппс
16:02
Єврокомісія
Єврокомісія представила першу в історії оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, до неї залучена Україна
16:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
OPINION
Олександра Дворецька
Мене нудить від чиновницьких реформ
15:54
Оновлено
Верховна Рада
Рада скасувала пленарні засідання на цей тиждень: Арахамія каже, що нардепам потрібно на передову
15:36
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
Збудувати аналог "лінії Суровікіна" не вистачить ресурсів, доведеться компенсувати рельєфом, - майор запасу НГУ Гетьман
15:35
Оновлено
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Українські дрони уразили патрульний корабель РФ "Сергій Котов" у Криму: є загиблі та поранені
15:30
ООН
Ізраїль відкликає посла з ООН через мовчання організації щодо зґвалтувань, вчинених терористами ХАМАС
15:17
Швейцарія
Минулоріч продаж зброї зі Швейцарії впав на чверть: причина в забороні на реекспорт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV