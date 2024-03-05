Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється
Користувачі соціальних мереж Instagram та Facebook скаржаться на масштабний збій. Вони не могли увійти до своїх акаунтів у застосунках, проте доступ до Facebook почав поступово відновлюватися
Про глобальний збій повідомляють користувачі соцмереж у всьому світі: США, Канаді, країнах Європи, зокрема й в Україні.
Відповідно до даних сервісу Downdetector, у користувачів з'явилися проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями. Водночас сервіс отримує скарги на збій у роботі YouTube.
"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", - повідомив прессекретар Meta Енді Стоун.
Близько 18:30 (за київським часом) доступ до акаунтів у facebook почав поступово відновлюватися. Користувачі instagram далі скаржаться на збій у роботі соцмережі, проте частині все ж вдалося відновити доступ до облікових записів.
Фото: скриншот downdetector.com
Фото: скриншот downdetector.com
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