Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється

Про глобальний збій повідомляють користувачі соцмереж у всьому світі: США, Канаді, країнах Європи, зокрема й в Україні.

Відповідно до даних сервісу Downdetector, у користувачів з'явилися проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями. Водночас сервіс отримує скарги на збій у роботі YouTube.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", - повідомив прессекретар Meta Енді Стоун.

Близько 18:30 (за київським часом) доступ до акаунтів у facebook почав поступово відновлюватися. Користувачі instagram далі скаржаться на збій у роботі соцмережі, проте частині все ж вдалося відновити доступ до облікових записів.

Фото: скриншот downdetector.com

Фото: скриншот downdetector.com