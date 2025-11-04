У Росії зростає дефіцит лікарів та медперсоналу, - Служба зовнішньої розвідки
У Росії стрімко зростає нестача медичних кадрів — насамперед лікарів первинної ланки, працівників швидкої допомоги та середнього персоналу
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.
Згідно з повідомленням, кількість лікарів у підпорядкуванні мінздрава РФ скоротилася з понад 600 тисяч у 2000 році до 549 тисяч у 2023 році. При цьому лише 63% із них безпосередньо працюють із пацієнтами.
Аналогічна тенденція спостерігається серед середнього медперсоналу: станом на 2024 рік у державних і муніципальних медзакладах нараховувалося близько 1,18 млн працівників — на 16% менше, ніж 24 роки тому.
Водночас профспілки фіксують масові переробітки і низькі зарплати — реальні доходи за останнє десятиліття не зросли, а в 40 регіонах – навіть знизилися, що стало причиною високої плинності кадрів як у державному, так і в приватному секторах.
Понад дві третини лікарів змушені працювати більш ніж на одну ставку, щоб отримати гідну зарплату. Середнє навантаження дільничного терапевта сягає 2,8 тисячі пацієнтів — на 65% більше від встановленої норми.
У швидкій допомозі один лікар обслуговує 16 тис. людей замість нормативних 9,5 тис.
Особливо гостра нестача кадрів спостерігається в первинній ланці, а також у стоматології, урології та гастроентерології.
"Близько 80 % бригад швидкої – фельдшерські, здатні надавати лише першу допомогу, тоді як лікарських команд бракує. Від стандарту "одна бригада на 10 тис. населення і 20-хвилинна доступність "система фактично відмовилася", - підсумували у розвідці.
- Крім того, від початку повномасштабного вторгнення в Україну провідні фармкомпанії згорнули випробування нових препаратів у Росії, фактично відрізавши її пацієнтів від сучасних медичних розробок.
