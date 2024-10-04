У Сумській і Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла

Про це повідомляє Укренерго.

Внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт вчора, 3 жовтня, знеструмлювалась частина Сумської області. Завдяки невідкладному здійсненню аварійно-відновлювальних робіт – енергопостачання вдалося відновити.

Втім, в Укренерго зауважили, що для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.

"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення", - зазначили у компанії.

Про скасування графіків аварійних відключень буде повідомлено додатково.