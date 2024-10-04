У Сумській і Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла
У Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення після дронової атаки росіян на енергооб'єкти
Про це повідомляє Укренерго.
Внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт вчора, 3 жовтня, знеструмлювалась частина Сумської області. Завдяки невідкладному здійсненню аварійно-відновлювальних робіт – енергопостачання вдалося відновити.
Втім, в Укренерго зауважили, що для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.
"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення", - зазначили у компанії.
Про скасування графіків аварійних відключень буде повідомлено додатково.
- Ремонтні бригади Укренерго 2 жовтня відновили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.
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