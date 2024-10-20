У Свято-Михайлівському соборі в Черкасах відбулася перша літургія українською мовою
У неділю, 20 жовтня 2024 року, зранку у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах розпочалася перша літургія українською мовою
Про це повідомляє місцеве видання "18000".
Очолив архієрейську літургію митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан.
Недільне богослужіння розпочалась о 10:00, воно відбулося з нагоди приєднання громади храму до Православної церкви України.
- У четвер, 17 жовтня, у Черкасах біля Свято-Михайлівського кафедрального собору сталася бійка між вірянами Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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