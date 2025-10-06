У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
У понеділок, 6 жовтня, у центральній частині Києва запроваджуватимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
Про це інформує Управління державної охорони України.
"6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
В Управлінні держохорони закликають врахувати цю інформацію під час поїздок.
- З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією. Потяг курсуватиме з Києва до Бухаресту через Вінницю, Жмеринку та Могилів-Подільський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе