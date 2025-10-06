У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина

Про це інформує Управління державної охорони України.

"6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні держохорони закликають врахувати цю інформацію під час поїздок.