У центрі Києві спалахнула пожежа в спортивному комплексі Tsarsky

Про це повідомило ГУ ДСНС у Києві.

Так, сьогодні о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. На місці рятувальники встановили, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, розташованого у будівлі бізнес-центру.

Станом на 10:25 пожежу ліквідували на площі 10 кв. м. Під час гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну людину.

На місці події працювало 13 чоловіків особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше про пожежу розповідав речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна.

За його словами, її площа становила 10 кв. м. Петров також додав, що попередньо постраждалих немає, проте цю інформацію ще уточнюватимуть.

Раніше в мережі поширили кадри пожежі з Печерського району Києва.