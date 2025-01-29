У центрі Києві спалахнула пожежа в спортивному комплексі Tsarsky
У Печерському районі столиці вранці в середу, 29 січня, спалахнула пожежа в спортивному комплексі Tsarsky
Про це повідомило ГУ ДСНС у Києві.
Так, сьогодні о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. На місці рятувальники встановили, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, розташованого у будівлі бізнес-центру.
Станом на 10:25 пожежу ліквідували на площі 10 кв. м. Під час гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну людину.
На місці події працювало 13 чоловіків особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Раніше про пожежу розповідав речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна.
За його словами, її площа становила 10 кв. м. Петров також додав, що попередньо постраждалих немає, проте цю інформацію ще уточнюватимуть.
Раніше в мережі поширили кадри пожежі з Печерського району Києва.
- В одному з кафе в центрі столиці 28 січня сталася стрілянина, внаслідок чого було поранено чоловіка. Його госпіталізували.
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