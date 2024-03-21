У ЦПД попередили, що шахраї розсилають повідомлення в telegram, маскуючись під офіційний чат-бот "Монобанку"
У Центрі протидії дезінформації попередили користувачів "Монобанку" про нову схему шахраїв: розсилають повідомлення в telegram, маскуючись під офіційний чат-бот банку
Про це інформує ЦПД.
Зазначається, що українцям почали приходити повідомлення у telegram нібито від Мonobank про встановлені обмеження на "банці накопичення".
Крім того у повідомленні йдеться, що для скасування цих обмежень клієнти мають відповісти на дзвінок від співробітників банку.
Центр протидії дезінформації закликає у жодному разі не брати слухавку та не передавати свої дані третім особам.
"Маскуючись під офіційний чат-бот банку, шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами", - йдеться у повідомленні.
В Центрі також нагадали, що офіційний чат-бот банку верифікований месенджером Telegram та не використовує жодних емодзі.
Фото: Центр протидії дезнформації
- 12 грудня 2023 року український мобільний банк Monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.
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