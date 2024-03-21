У ЦПД попередили, що шахраї розсилають повідомлення в telegram, маскуючись під офіційний чат-бот "Монобанку"

Про це інформує ЦПД.

Зазначається, що українцям почали приходити повідомлення у telegram нібито від Мonobank про встановлені обмеження на "банці накопичення".

Крім того у повідомленні йдеться, що для скасування цих обмежень клієнти мають відповісти на дзвінок від співробітників банку.

Центр протидії дезінформації закликає у жодному разі не брати слухавку та не передавати свої дані третім особам.

"Маскуючись під офіційний чат-бот банку, шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами", - йдеться у повідомленні.

В Центрі також нагадали, що офіційний чат-бот банку верифікований месенджером Telegram та не використовує жодних емодзі.

Фото: Центр протидії дезнформації