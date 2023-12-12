У Монобанку повідомили про масовану DDoS-атаку
У вівторок, 12 грудня, український мобільний банк Monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Засновники запевняють, що все під контролем
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Масована DDoS атака на моно", - написав він у телеграм.
Зазначається, що об'єкт атаки - це точки входу на Amazon (банки, сайт).
Втім, Гороховський запевнив, що "все під контролем".
- Нагадаємо, в той самий час у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій: у користувачів відсутній мобільний зв'язок, немає можливості перейти на іншого оператора через нацроумінг. У компанії кажуть, що причиною збою стала потужна атака хакерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.98 Купівля 36.98Продаж 37.62
- EUR Купівля 39.79Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе