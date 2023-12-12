У Монобанку повідомили про масовану DDoS-атаку

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Масована DDoS атака на моно", - написав він у телеграм.



Зазначається, що об'єкт атаки - це точки входу на Amazon (банки, сайт).



Втім, Гороховський запевнив, що "все під контролем".