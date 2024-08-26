У Вінниці зупинилися всі водопровідні станції через відключення електроенергії

Про це повідомляє Вінницяоблводоканал.

"Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники Вінницяоблводоканал намагаються відновити живлення.

"Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск", - попередило підприємство.