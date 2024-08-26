У Вінниці зупинилися всі водопровідні станції через відключення електроенергії
Через аварійні перебої з електропостачанням після ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста
Про це повідомляє Вінницяоблводоканал.
"Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці", - йдеться у повідомленні.
Бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники Вінницяоблводоканал намагаються відновити живлення.
"Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск", - попередило підприємство.
- Після масованої атаки, яку РФ здійснила 26 серпня, Україні доведеться коригувати план підготовки до зими. Наразі енергетики уточнюють інформацію щодо наслідків обстрілу.
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