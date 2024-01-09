У застосунку Monobank стався збій

Про це інформує Еспресо.

Вранці користувачі помітили, що під час спроби скористатися сервісом накопичення "Банка" після довгого завантаження виникає помилка: "Request failed: gateway timed out (504)". Водночас з переказами з картки на картку проблем не виникає.

Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив технічний збій.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - написав він у telegram.

За словами Гороховського, станом на 08:43 проводяться відновлювальні роботи.

Згодом він повідомив, що мобільний застосунок працює у звичному режимі.