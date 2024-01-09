У застосунку Monobank стався збій
У роботі мобільного застосунку Monobank у вівторок, 9 січня, стався технічний збій
Про це інформує Еспресо.
Вранці користувачі помітили, що під час спроби скористатися сервісом накопичення "Банка" після довгого завантаження виникає помилка: "Request failed: gateway timed out (504)". Водночас з переказами з картки на картку проблем не виникає.
Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив технічний збій.
"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - написав він у telegram.
За словами Гороховського, станом на 08:43 проводяться відновлювальні роботи.
Згодом він повідомив, що мобільний застосунок працює у звичному режимі.
- 12 грудня український мобільний банк Monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.
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