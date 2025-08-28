Угорського посла викликали до МЗС України і вручили ноту протесту після заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді в країну

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

За словами очільника українського МЗС, угорському послу "вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків".

"Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою", - наголосив Андрій Сибіга.

The Hungarian ambassador has been summoned to @MFA_Ukraine.



He was given a protest note in response to Hungary's discrimination against the Hungarian minority in Ukraine, particularly our Hungarian-descent defender who was banned from entering the country of his ancestors.



We… — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) August 28, 2025