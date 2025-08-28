Угорського посла викликали до МЗС України і вручили ноту протесту після заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді в країну
У четвер, 28 серпня, Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту після заборони командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді на позивний Мадяр вʼїзду в Угорщину і всю Шенгенську зону
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.
За словами очільника українського МЗС, угорському послу "вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків".
"Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою", - наголосив Андрій Сибіга.
- Раніше 28 серпня Угорщина заборонила командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді вʼїзд на територію країни. Мадяр у відповідь наголосив, що захист угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто нафтопроводу "Дружба" є не захистом суверенітету Угорщини, а захистом "власних брудних кишень, наповнених підсанкційною дешевою сировиною", купуючи яку, він стає "дотичним до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України".
- Згодом президент України Володимир Зеленський назвав обурливою заборону командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді на позивний Мадяр вʼїзду в Угорщину і всю Шенгенську зону та доручив зʼясувати всі факти щодо цієї заборони.
