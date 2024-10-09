Україна конфіскувала іноземне судно, яке незаконно заходило у порти Криму

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За порушення українського законодавства та міжнародного права, суд постановив передати судно під управління держави для подальшого використання.

Капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332-1 ККУ в порушенні порядку в'їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам.

"Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України", - наголосили в ДПСУ.

Що відомо

У липні цього року Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно.

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого півострова.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь Росії.