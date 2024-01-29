"Україна передає РФ частину територій": ЦПД спростував черговий фейк

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Так, ворог надсилає на електронні скриньки українців повідомлення нібито від Офісу президента України, в яких ідеться про "припинення вогню з РФ" і "передачу країні-агресору частини територій".

"Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави", - зазначили в ЦПД.

Українців закликали довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів, не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Також не можна вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

"Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему", - наголосили ЦПД і кіберполіція.