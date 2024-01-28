Центр стратегічних комунікацій спростував черговий російський фейк про державний переворот в Україні

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Україна - це пошкоджений корабель, який не підлягає відновленню, він тоне", - таку інформацію поширюють пропагандисти із посиланням на заяву ексспівробітника ЦРУ Ларі Джонсона.

Також вони заявляють, що "військовослужбовці ЗСУ готуються стати ядром у держперевороті, який планується через міжнародну критику діяльності президента Зеленського".

"Фейкороби вкотре відпрацьовують кремлівські методички про "київський режим" та українців-"маріонеток США" і намагаються навіяти брехню про підготовку чергового "заколоту" в державі", - зазначають у Центр стратегічних комунікацій.

Немає жодних ознак того, що ЗСУ покинуть позиції і "понесуть на багнетах визволення в Київ", як того чекають у Кремлі.

Союзники допомагають Україні в низці напрямків, щоб була можливість ефективно знищувати ворожі сили, відбудовувати зруйноване росіянами, виконувати соціальні виплати та забезпечувати роботу критичної інфраструктури.

Щодо Ларі Джонсона - зазначається, що він має репутацію вкрай сумнівного джерела, активно відбілює репутацію РФ і не соромиться просувати у США відверто проросійські наративи.