Центр стратегічних комунікацій спростував черговий російський фейк про державний переворот в Україні
Російська пропаганда просуває черговий фейк про державний переворот в Україні, "ядром" якого є військові Збройних сил нашої держави
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Україна - це пошкоджений корабель, який не підлягає відновленню, він тоне", - таку інформацію поширюють пропагандисти із посиланням на заяву ексспівробітника ЦРУ Ларі Джонсона.
Також вони заявляють, що "військовослужбовці ЗСУ готуються стати ядром у держперевороті, який планується через міжнародну критику діяльності президента Зеленського".
"Фейкороби вкотре відпрацьовують кремлівські методички про "київський режим" та українців-"маріонеток США" і намагаються навіяти брехню про підготовку чергового "заколоту" в державі", - зазначають у Центр стратегічних комунікацій.
Немає жодних ознак того, що ЗСУ покинуть позиції і "понесуть на багнетах визволення в Київ", як того чекають у Кремлі.
Союзники допомагають Україні в низці напрямків, щоб була можливість ефективно знищувати ворожі сили, відбудовувати зруйноване росіянами, виконувати соціальні виплати та забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
Щодо Ларі Джонсона - зазначається, що він має репутацію вкрай сумнівного джерела, активно відбілює репутацію РФ і не соромиться просувати у США відверто проросійські наративи.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.
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