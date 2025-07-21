Україна планує відкрити 4 посольства до кінця 2025 року та знизити дипприсутність на Кубі, - Сибіга

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Глава МЗС України Андрій Сибіга оголосив про підключення ще 40 дипломатичних установ до системи автоматизованого нотаріату, зокрема в європейських країнах, де мешкає найбільша кількість українців. Загальна кількість підключених закордонних установ сягнула 80.

"До кінця серпня ми плануємо підключити до системи всі дипломатичні установи України", — зазначив Сибіга під час виступу на нараді послів 2025 року.

Також міністр повідомив, що до кінця 2025 року Україна планує відкрити чотири нових посольства — у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.

Водночас дипломатичну присутність на Кубі буде скорочено. За словами Сибіги, вивільнений ресурс буде спрямований на посилення дипломатичної діяльності в латиноамериканському регіоні.

Сибіга також заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року. Нові консульства з’являться, зокрема, в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два — у Франції та Польщі. Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств.