Україна повернула з окупованого Криму 20-річного юнака, якого окупанти намагались змусити служити в армії РФ

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

Хлопець був дитиною, коли Росія захопила Крим — йому було лише 11 років. Відтоді він жив під постійним тиском окупаційної влади, яка переслідувала будь-які прояви української ідентичності.

Минулого року його почали примушувати до служби у збройних силах Росії. Спершу викликали на так звану медичну комісію, а потім вручили повістку. Додому неодноразово приходили російські поліцейські, проводили допити, накладали штрафи та змусили підписати "підписку про невиїзд".

Аби мати можливість фінансово підтримати родину та уникнути мобілізації, юнак був змушений працювати неофіційно. Зрештою йому вдалося вирватися з окупації завдяки подрузі, яка звернулася по допомогу до Української мережі за права дитини. Волонтери організували складну, але успішну операцію з його порятунку.

"Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно. Вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей додому", - підсумував Єрмак.