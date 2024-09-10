Україна повернула з ТОТ жінку похилого віку, яка не могла самостійно пересуватись

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Офіс Омбудсмана продовжує роботу з евакуації громадян, які залишилися на ТОТ України. Так, нещодавно вдалося успішно повернути ще одну жінку похилого віку, яка через стан здоров'я не могла самостійно пересуватися, тому перебувала на території тимчасово окупованої Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Жінку похилого віку вдалось евакуювати на Харківщину. Зараз вона перебуває з рідними та отримує меддопомогу та підтримку.

В Офісі наголосили, що за допомогою може звернутись кожен українець, який потребує допомоги, щоб покинути тимчасово окуповані території.

"Офіс Омбудсмана продовжує працювати над поверненням українців, які перебувають в окупації, особливо людей похилого віку та тих, хто потребує особливої уваги через стан здоров'я", - наголосив Лубінець.