Україна та Словенія підписали меморандум про захист українських біженців

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний меморандум підписали під час зустрічі Дениса Шмигаля з президенткою Словенії Наташою Пірц Мусар.

"Словенія всебічно підтримуватиме громадян України, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни. Відповідний меморандум було підписано сьогодні між нашими урядами", - написав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей, які перебувають у Словенії, та безпечному поверненню сімей з дітьми в Україну в майбутньому.

Під час зустрічі сторони також обговорили продовження європейської інтеграції України. "Покладаємося на подальшу підтримку Словенії на цьому шляху", - додав Шмигаль.