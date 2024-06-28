Україна та Словенія підписали меморандум про захист українських біженців
Україна у п'ятницю, 28 червня, підписала зі Словенією меморандум про підтримку українців, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відповідний меморандум підписали під час зустрічі Дениса Шмигаля з президенткою Словенії Наташою Пірц Мусар.
"Словенія всебічно підтримуватиме громадян України, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни. Відповідний меморандум було підписано сьогодні між нашими урядами", - написав прем'єр-міністр.
Він зазначив, що реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей, які перебувають у Словенії, та безпечному поверненню сімей з дітьми в Україну в майбутньому.
Під час зустрічі сторони також обговорили продовження європейської інтеграції України. "Покладаємося на подальшу підтримку Словенії на цьому шляху", - додав Шмигаль.
- Сьогодні, 28 червня, президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула з візитом до Києва. Разом із Володимиром Зеленським вони вшанували пам’ять захисників та обговорили роботу з підготовки другого Саміту миру.
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