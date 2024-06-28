Президентка Словенії Пірц Мусар у Києві спільно із Зеленським вшанували пам’ять захисників та обговорили другий Саміт миру

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Вітаємо в Україні президентку Словенії Наташу Пірц Мусар. Це дуже символічний візит - у день нашої Конституції", - написав президент.

Сторони обговорили роботу з підготовки другого Саміту миру. За словами Зеленського, наразі готують групи країн щодо пунктів Формули миру.

"Ми маємо разом - усі, хто справді хоче миру, - розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну та маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", - наголосив президент України.

Раніше Офіс президента повідомляв, що у Києві на Михайлівській площі воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Під звуки сурми Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар віддали шану полеглим воїнам.

"Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, - воно стало життям усієї нашої держави", - написав Зеленський.

Наташа Пірц Мусар про Саміт миру та переговори з РФ

На пресконференції з президентом України в Києві Пірц Мусар заявила, що Україна є самостійною і суверенною державою, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з Росією про припинення війни, пише Інтерфакс-Україна.

"Я дуже радію прогресу на першому Саміті миру в Швейцарії. Словенія брала там участь. І ми всі, хто брав участь у цій конференції, ми розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право, що ми захищаємо Статут ООН. І ми погодилися з президентом (Зеленським - ред.) в тому, що немає політика, який не хотів би миру", - заявила президентка Словенії.

Вона також наголосила, що "ми всі розуміємо ризики, але Україна - це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори".

Наташа Пірц Мусар зазначила, що її країна надає підтримку і бере участь у зустрічах за сімома пунктами Формули миру.

Також вона додала, що "Україна захищає не тільки свої права, Україна захищає всі права всіх народів. Ми знаємо, що Російська Федерація була тією країною, яка напала на Україну".