Україна та західні виробники озброєння уклали 5 договорів про створення спільних підприємств, - Шмигаль
Україна та західні виробники зброї підписали 5 контрактів про створення спільних підприємств, а цьогоріч таких компаній будуть десятки
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, передає Укрінформ.
"Дуже плідно співпрацюємо з лідерами виробництва озброєнь світу. Уже можемо говорити про 5 укладених контрактів і створення 5 спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєння. Ця робота продовжується. Таких підприємств цього року будуть десятки", - заявив очільник уряду.
Шмигаль наголосив, що деякі підприємства створюються непублічно, аби не наражати їх на небезпеку.
"Ми не оприлюднюємо, де вони створюються, щоб забезпечити їхню безпеку", - сказав він.
За словами прем’єра, наразі багато західних виробників озброєння розглядають можливість своєї присутності в Україні, підписання контракту з державою, створення спільних підприємств, вироблення зброї, а також складання окремих елементів та проведення ремонтних робіт.
"Це суттєво посилить нашу безпекову складову", - підкреслив Шмигаль.
- 29 лютого стало відомо, що ЗСУ за перші два місяці 2024 року отримали 46 зразків озброєння та військової техніки, які розроблені та виготовлені в Україні.
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