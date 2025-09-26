Україна заборонила вʼїзд трьом угорським високопоставленим військовим у відповідь на дії Будапешта
Україна запровадила заборону на вʼїзд для трьох високопоставлених військових чиновників Угорщини як дзеркальну відповідь на попередні дії Будапешта
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Ми ввели заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд в Угорщині для наших військових чиновників", – написав він.
Очільник МЗС підкреслив: на кожен акт неповаги Угорщини Київ надасть адекватну відповідь, "особливо на неповагу до наших військових".
- 28 серпня Угорщина заборонила командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді на позивний Мадяр вʼїзд на територію країни. МЗС України та сам військовослужбовець відреагували.
