Українські пенсіонери з ТОТ у разі зупинення виплати пенсії можуть пройти віддалену ідентифікацію, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він підкреслив, що відеоідентифікація від моменту подання заяви відбудеться не раніше ніж за 10 робочих днів, але не пізніше 30 календарних днів.

Лубінець пояснив, що для проходження віддаленої ідентифікації потрібно:

зайти на вебпортал Пенсійного фонду України, після чого авторизуватися через Дія.Підпис або електронний підпис, виданий банком;

обрати розділ "Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції", заповнити поля із зірочкою, а також обрати зручний спосіб відеозвʼязку (Google Meet, Zoom чи інші платформи).

12 вересня через погіршення безпекової ситуації в регіоні та евакуацію працівників у Костянтинівці Донецької області зупинили роботу Пенсійного фонду.