Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України діятимуть погодинні відключення світла: зранку та з 15 до 22 годин
Про це повідомило Укренерго.
Графіки погодинних відключень у суботу діятимуть обсягом 0,5 черги з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.
Для промислових споживачів впроваджують на завтра графіки обмеження потужності з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.
"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – пояснили в Укренерго й додали, що графіки можуть змінюватися.
- У п'ятницю, 31 жовтня, через наслідки російських обстрілів в усіх областях України запроваджено обмеження споживання електроенергії.
