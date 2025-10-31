Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада

Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень у суботу діятимуть обсягом 0,5 черги з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

Для промислових споживачів впроваджують на завтра графіки обмеження потужності з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – пояснили в Укренерго й додали, що графіки можуть змінюватися.