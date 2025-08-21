Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів унаслідок нічної атаки РФ
Укрзалізниця повідомила, що через російську нічну атаку та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка потягів курсуватимуть із затримкою
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Вказано, що затримка у русі потягів становить понад годину. Це стосується рейсів:
- №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
- №49/50 Трускавець - Київ;
- №7/8 Чернівці - Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
- №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);
- №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
- №93/94 Харків - Хелм;
- №29/30 Ужгород - Київ.
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - додали в Укрзалізниці.
- Уночі 21 серпня російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Вибухи чули у Львові, на Хмельниччині, в Луцьку, у Рівному. В Києві повідомляли про роботу ППО. Детальніше про наслідки атаки читайте у новині.
