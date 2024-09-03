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Укрзалізниця створила мапу безбарʼєрності українських вокзалів

Дар'я Куркіна
3 вересня, 2024 вiвторок
18:51
Суспільство

Укрзалізниця разом із ЛУН.Місто створили мапу безбарʼєрності вокзалів України

Зміст

Про це Укрзалізниця повідомила в Telegram.

Зазначено, що інтерактивна мапа містить інформацію про 12 українських вокзалів у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Ужгороді, Рівному та Вінниці.

У повідомленні підкреслюють, що міста додаватимуться на мапу.

"Завдяки мапі ви зможете перевірити доступність локацій на вокзалі. А 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту", - зауважили в Укрзалізниці.

  • Укрзалізниця 30 серпня презентувала ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям проєкт унікального вагона для групових подорожей людей з інвалідністю.

Теги:
Україна
Одеса
Запоріжжя
Львів
Харків
Дніпро
Полтава
Укрзалізниця
Суми
новини Києва
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