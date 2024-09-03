Укрзалізниця створила мапу безбарʼєрності українських вокзалів
Укрзалізниця разом із ЛУН.Місто створили мапу безбарʼєрності вокзалів України
Про це Укрзалізниця повідомила в Telegram.
Зазначено, що інтерактивна мапа містить інформацію про 12 українських вокзалів у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Ужгороді, Рівному та Вінниці.
У повідомленні підкреслюють, що міста додаватимуться на мапу.
"Завдяки мапі ви зможете перевірити доступність локацій на вокзалі. А 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту", - зауважили в Укрзалізниці.
- Укрзалізниця 30 серпня презентувала ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям проєкт унікального вагона для групових подорожей людей з інвалідністю.
- Київ
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