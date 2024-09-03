Укрзалізниця створила мапу безбарʼєрності українських вокзалів

Про це Укрзалізниця повідомила в Telegram.

Зазначено, що інтерактивна мапа містить інформацію про 12 українських вокзалів у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Ужгороді, Рівному та Вінниці.

У повідомленні підкреслюють, що міста додаватимуться на мапу.

"Завдяки мапі ви зможете перевірити доступність локацій на вокзалі. А 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту", - зауважили в Укрзалізниці.