Укрзалізниця запускає антикорупційний офіс

Про це повідомляє УЗ.

Антикорупційний офіс розглядатиме повідомлення щодо порушення вимог антикорупційного законодавства та здійснюватиме повноваження у сфері їх захисту.

До його обов’язків відносяться антикорупційні перевірки та розслідування, співпраця з основними стейкхолдерами, зокрема громадським сектором, що відповідає за антикорупційну діяльність.

"У 2023 році ми вже зробили вагомі кроки на шляху подолання корупції. Відтепер критично важливі та дороговартісні товари закуповуються через прямі договори з виробниками. Це дизельне пальне, електроенергія, газ. Так ми позбуваємося компаній-посередників та економимо ресурси. Крім того, ми ініціювали перевірку стану організації роботи з запобігання та виявлення корупції в товаристві з НАЗК, яка наразі триває", - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Керівником антикорупційного офісу стала Юлія Азаріна - уповноважена з антикорупційної діяльності АТ "Укрзалізниця".

"На першому етапі ми працюватимемо, перш за все, над приведенням внутрішніх процедур товариства у відповідність до вимог антикорупційного законодавства та кращих світових практик, а також над удосконаленням політик компанії у сфері доброчесності", - наголосила Азаріна.