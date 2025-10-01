Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

З науковим візитом виступили Посол Чехії в Україні Лубош Весели, спеціальний представник Головування ОБСЄ та координатор проєктів в Україні Петр Мареш та відомий чеський історик, доктор історичних наук, науковий співробітник Інституту сучасної історії Академії наук Чехії та викладач Карлового університету Віт Сметана. Вони наголосили, що політика умиротворення тоді не зупинила Гітлера, а лише підштовхнула Європу до війни.

За словами дипломатів, сьогодні аналогічну загрозу несе Росія, яка намагається змінювати кордони України силою. Європейські посадовці попереджають: поступки агресору не приносять миру, а лише посилюють ризик війни.

"Я впевнений, що Україна вже уникає помилок Мюнхена. По-перше, вона хоробро обороняє себе, чого, на жаль, не зробили чехи після нападу нацистської Німеччини. Ключовий урок Мюнхенської угоди – жодні поступки агресору не допоможуть. Єдиний шлях – перемогти його. І я сподіваюся, що Україна зможе це зробити", – запевнив Петр Мареш, представник ОБСЄ.

Посадовець згадав і про членство Росії в ОБСЄ. Він додав, що РФ перешкоджає діяльності організації у Європі, використовує свою участь для агресії проти України, блокуючи будь-які дії на її підтримку.

“Але наша діяльність в Україні можлива завдяки донорам, які надають фінансову підтримку. Тому ми тут діємо безперешкодно. Утім зрештою нам потрібна організація, де були б представлені й Україна, і Росія. Зараз це складно. Але я все ще вірю, що ми зможемо… Коли я кажу "ми", я маю на увазі демократичні країни. Ми зможемо тиснути на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Отже, Росія безсумнівно робить усе можливе, щоб зупинити та заблокувати будь-яку допомогу Україні. Але я все ще вірю, що ми не повинні зупинятися”.

На думку Посла Чехії в Україні Лубоша Весели, історія Мюнхенської угоди не повториться у випадку України.

"Часто питають, чи може історія повторитися. Історики кажуть, що вона ніколи не повторюється точно так само, як раніше. Але завжди є непередбачувані події. Урок 1938 року простий – поступки диктатору не приносять користі. Сучасним агресорам також не варто йти на поступки."

Дипломати підкреслили, що після лютого 2022 року стало очевидно: здатність України обороняти себе змінила ставлення більшості європейців. Тепер чітко зрозуміло: поступки Росії неприпустимі, а всі принципи міжнародного права мають дотримуватися.

Це перший візит чеського посла в Україні до студентів після офіційних повноважень на чинній посаді.