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Ексклюзив

Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій

4 березня, 2024 понедiлок
12:23
Суспільство Павло Розенко

Павло Розенко, експерт з питань соціальної та економічної політики, міністр соціальної політики України (2014-2016 рр.), зазначив, що уряд заявляв про індексацію пенсій на 13%, відповідні кошти були внесені до держбюджету, а тиждень тому постановою зменшив відсоток індексації пенсій до 7, 9

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, підіймати чи не підіймати пенсії в умовах нинішнього законодавства, питання не стоїть, тому що є закон України від 2017 року про індексацію пенсій. У цьому законі чітко зафіксовано, що кожного року 1 березня має відбуватися індексація пенсій, щоб відшкодувати людям інфляцію за попередній рік, тому що обов'язок влади виконувати закон. Якщо влада не може виконати закон, то вона звертається до Верховної Ради України, аби змінити це положення. Щобільше, коли розглядається держбюджет України, то передбачаються кошти для Пенсійного фонду України на проведення цих індексацій. Відповідно, кошти були закладені у бюджет", - пояснив ексміністр соцполітики.

За його словами, зараз відбувся дуже цікавий фокус, коли й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і міністр соціальної політики Оксана Жолнович неодноразово говорили, що індексація відбудеться на 13%, також при підготовці до держбюджету були передбачені кошти до Пенсійного фонду для індексації на 13%, але тиждень тому виходить постанова уряду про індексацію пенсій на 7,9%.

"Цей фокус зі зменшенням індексації майже у два рази жоден урядовець пояснити не може. Тому я бачу, що уряд зараз вже почав дуже сильно скорочувати саме соціальні видатки. Це вже політика уряду, але вона супроводжується маніпуляціями, коли уряд з одного боку розказує, що все добре, а з іншого – пенсії та соціальні виплати починає різко скорочувати. Це просто когнітивний дисонанс цієї всієї ситуації", - резюмував Павло Розенко.

Також читайте: Які зміни в розмірі пенсійних виплат та мінімальної заробітної плати варто очікувати у 2024 році. А також чи відбудеться перегляд прожиткового мінімуму - читайте в матеріалі

  • 8 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд на засіданні 23 лютого ухвалив рішення щодо проведення індексації пенсій в Україні з 1 березня. Виплати буде підвищено майже на 8%
Теги:
Україна
Верховна Рада
Кабмін
Пенсійний фонд
пенсіонери
Денис Шмигаль
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