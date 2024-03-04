Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, підіймати чи не підіймати пенсії в умовах нинішнього законодавства, питання не стоїть, тому що є закон України від 2017 року про індексацію пенсій. У цьому законі чітко зафіксовано, що кожного року 1 березня має відбуватися індексація пенсій, щоб відшкодувати людям інфляцію за попередній рік, тому що обов'язок влади виконувати закон. Якщо влада не може виконати закон, то вона звертається до Верховної Ради України, аби змінити це положення. Щобільше, коли розглядається держбюджет України, то передбачаються кошти для Пенсійного фонду України на проведення цих індексацій. Відповідно, кошти були закладені у бюджет", - пояснив ексміністр соцполітики.

За його словами, зараз відбувся дуже цікавий фокус, коли й прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і міністр соціальної політики Оксана Жолнович неодноразово говорили, що індексація відбудеться на 13%, також при підготовці до держбюджету були передбачені кошти до Пенсійного фонду для індексації на 13%, але тиждень тому виходить постанова уряду про індексацію пенсій на 7,9%.

"Цей фокус зі зменшенням індексації майже у два рази жоден урядовець пояснити не може. Тому я бачу, що уряд зараз вже почав дуже сильно скорочувати саме соціальні видатки. Це вже політика уряду, але вона супроводжується маніпуляціями, коли уряд з одного боку розказує, що все добре, а з іншого – пенсії та соціальні виплати починає різко скорочувати. Це просто когнітивний дисонанс цієї всієї ситуації", - резюмував Павло Розенко.

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