Уряд призначив ексмера Житомира Сухомлина главою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури
Кабінет міністрів 27 вересня призначив на посаду очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергія Сухомлина
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Сергій Сухомлин з листопада 2015 по вересень 2024 року був міським головою Житомира. 19 вересня на позачерговій сесії міськради була одноголосно підтримана його відставка.
У 2023-2024 роках Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України очолював Мустафа Найєм, який раніше був заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 10 червня поточного року він написав заяву про звільнення з посади.
- 19 вересня Сухомлин підписав розпорядження про скликання позачергової сесії, аби там розглянули питання щодо його відставки.
- Того ж дня міська рада Житомира підтримала відставку мера Сергія Сухомлина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе