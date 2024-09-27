Уряд призначив ексмера Житомира Сухомлина главою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сергій Сухомлин з листопада 2015 по вересень 2024 року був міським головою Житомира. 19 вересня на позачерговій сесії міськради була одноголосно підтримана його відставка.

У 2023-2024 роках Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України очолював Мустафа Найєм, який раніше був заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 10 червня поточного року він написав заяву про звільнення з посади.