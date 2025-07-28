Уряд призначив Тетяну Бережну т.в.о. міністерки культури
У понеділок, 28 липня, уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій
Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко.
Свириденко заявила, що в умовах трансформації міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме, за її словами, тому обов’язки тимчасової очільниці міністерства покладено на Тетяну Бережну — управлінку з досвідом у держполітиці, міжнародних проєктах та партнерській взаємодії.
Головний фокус у роботі міністерства нині — забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни. Серед пріоритетів — аудит потреб галузі, активізація діалогу з донорами та залучення додаткових ресурсів. Як зазначила прем'єрка, у цих напрямах Бережна вже показала результат під час своєї роботи в міністерстві економіки.
Також прем’єрка підкреслила, що Бережна має значний досвід у реалізації реформ, у культурній дипломатії та міжнародній співпраці. Зокрема, вона представляє Україну як комісарка на виставці EXPO-2025 у Японії.
Свириденко зазначила, що для стабільності важливо зберегти наявну команду заступників, серед яких Галина Григоренко та Анастасія Бондар. Вона подякувала їм за професійність і відданість справі.
Окремо прем’єр-міністерка анонсувала плани уряду щодо виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрямок із власним мандатом і ресурсним забезпеченням. Це має дати змогу більш фокусовано працювати над підвищенням інформаційної стійкості країни.
"Культурній політиці потрібен новий імпульс", — наголосила Юлія Свириденко.
- 17 липня Верховна Рада України підтримала призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром. За це проголосували 262 нардепи.
- 17 липня парламент також підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів.
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