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Уряд призначив Тетяну Бережну т.в.о. міністерки культури

Ксенія Золотова
28 липня, 2025 понедiлок
22:22
Суспільство

У понеділок, 28 липня, уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій

Зміст

Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко.

Свириденко заявила, що в умовах трансформації міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме, за її словами, тому обов’язки тимчасової очільниці міністерства покладено на Тетяну Бережну — управлінку з досвідом у держполітиці, міжнародних проєктах та партнерській взаємодії.

Головний фокус у роботі міністерства нині — забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни. Серед пріоритетів — аудит потреб галузі, активізація діалогу з донорами та залучення додаткових ресурсів. Як зазначила прем'єрка, у цих напрямах Бережна вже показала результат під час своєї роботи в міністерстві економіки.

Також прем’єрка підкреслила, що Бережна має значний досвід у реалізації реформ, у культурній дипломатії та міжнародній співпраці. Зокрема, вона представляє Україну як комісарка на виставці EXPO-2025 у Японії.

Свириденко зазначила, що для стабільності важливо зберегти наявну команду заступників, серед яких Галина Григоренко та Анастасія Бондар. Вона подякувала їм за професійність і відданість справі.

Окремо прем’єр-міністерка анонсувала плани уряду щодо виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрямок із власним мандатом і ресурсним забезпеченням. Це має дати змогу більш фокусовано працювати над підвищенням інформаційної стійкості країни.

"Культурній політиці потрібен новий імпульс", — наголосила Юлія Свириденко.

Теги:
Новини
Культура
Україна
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