Уряд призначив Тетяну Бережну т.в.о. міністерки культури

Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко.

Свириденко заявила, що в умовах трансформації міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме, за її словами, тому обов’язки тимчасової очільниці міністерства покладено на Тетяну Бережну — управлінку з досвідом у держполітиці, міжнародних проєктах та партнерській взаємодії.

Головний фокус у роботі міністерства нині — забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни. Серед пріоритетів — аудит потреб галузі, активізація діалогу з донорами та залучення додаткових ресурсів. Як зазначила прем'єрка, у цих напрямах Бережна вже показала результат під час своєї роботи в міністерстві економіки.

Також прем’єрка підкреслила, що Бережна має значний досвід у реалізації реформ, у культурній дипломатії та міжнародній співпраці. Зокрема, вона представляє Україну як комісарка на виставці EXPO-2025 у Японії.

Свириденко зазначила, що для стабільності важливо зберегти наявну команду заступників, серед яких Галина Григоренко та Анастасія Бондар. Вона подякувала їм за професійність і відданість справі.

Окремо прем’єр-міністерка анонсувала плани уряду щодо виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрямок із власним мандатом і ресурсним забезпеченням. Це має дати змогу більш фокусовано працювати над підвищенням інформаційної стійкості країни.

"Культурній політиці потрібен новий імпульс", — наголосила Юлія Свириденко.