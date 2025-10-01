Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією

Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією

Катерина Ганжа
1 жовтня, 2025 середа
21:40
Суспільство

У середу, 1 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин

Зміст

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зокрема, унормовується порядок реагування командирів на кадрові переведення. 

"Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень. Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем", - зазначив Шмигаль. 

Він додав, що визначено чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюватиметься спеціальна робоча група.

Також спрощено процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. 

"Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+. Таким чином реалізуємо ключові пріоритети Міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони", - наголосив міністр оборони.

Він також повідомив про роботу із напрацювання наступних кроків для спрощення та пришвидшення переходів військовослужбовців між підрозділами.

  • Нагадаємо, у листопаді 2024 року уряд ухвалив постанову щодо запровадження механізму переведень воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. 
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
Нацгвардiя
Військові новини
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені
21:37
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
21:23
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
21:18
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня
21:11
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 10 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
21:10
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання залишився конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
20:48
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
20:00
Огляд
Білий дім
Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
19:50
Андрій Гнатов
Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
19:44
монети
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг
19:15
Ексклюзив
Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ
19:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку
19:01
Ексклюзив
Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
18:51
Північний потік 2
У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
18:50
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
18:02
Володимир Вакуленко
Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині
18:02
Андрій Юсов
"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
18:01
OPINION
Молдовани свою справу зробили. Тепер черга Європи
17:45
Ексклюзив
виставка "Позивний: Художник"
Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"
17:35
сили ППО
У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
17:33
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ
17:16
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 79 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше
17:08
OpenAI
OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо
16:54
Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
16:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:39
школярі
З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
16:02
OPINION
Крадії на війні стають небезпечними для життя і наших повоєнних перспектив
16:01
російський диктатор Володимир Путін
Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT
15:49
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
15:36
Огляд
ЗАЕС
Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
15:30
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей
15:27
звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
14:06
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
14:02
OPINION
Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
13:29
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
13:14
Ексклюзив
Тайвань нафта
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
13:05
Володимир Зеленський
Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
Більше новин
