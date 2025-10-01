Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
У середу, 1 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Зокрема, унормовується порядок реагування командирів на кадрові переведення.
"Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень. Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що визначено чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюватиметься спеціальна робоча група.
Також спрощено процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки.
"Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+. Таким чином реалізуємо ключові пріоритети Міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони", - наголосив міністр оборони.
Він також повідомив про роботу із напрацювання наступних кроків для спрощення та пришвидшення переходів військовослужбовців між підрозділами.
- Нагадаємо, у листопаді 2024 року уряд ухвалив постанову щодо запровадження механізму переведень воїнів між військовими частинами Збройних Сил України.
