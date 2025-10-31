В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
Військовослужбовці з пільговим статусом тепер можуть подати рапорт на додаткову відпустку через застосунок "Армія+". Її можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано
Про це інформує Міністерство оборони України.
Подати рапорт можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих захисників, а також військові, які мають особливі заслуги перед Україною.
Щоб скористатися сервісом у застосунку "Армія+", потрібно додати документ, що підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії — до 14 або 21 дня.
Розробники зазначають, що система максимально спрощує процес подання:
"Рапорт має покрокові підказки та модуль для завантаження документів, тож військовий може легко зорієнтуватися у вимогах і подати запит командиру за кілька хвилин", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13235, який відновлює право учасників бойових дій на 14 днів додаткової відпустки з дозволу командира. Такі відпустки не надавалися з 2022 року через воєнний стан.
Наразі в "Армія+" доступно вже 50 шаблонів електронних рапортів, а загальна кількість поданих через застосунок документів перевищила 1 мільйон. Найпопулярніші запити — щорічна відпустка (27%), оздоровлення (22%) та зміна місця служби (17%).
- 6 травня до застосунку "Армія+" додали п'ять нових рапортів, серед них - рапорт про повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.
