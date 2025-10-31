В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом

Про це інформує Міністерство оборони України.

Подати рапорт можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих захисників, а також військові, які мають особливі заслуги перед Україною.

Щоб скористатися сервісом у застосунку "Армія+", потрібно додати документ, що підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії — до 14 або 21 дня.

Розробники зазначають, що система максимально спрощує процес подання:

"Рапорт має покрокові підказки та модуль для завантаження документів, тож військовий може легко зорієнтуватися у вимогах і подати запит командиру за кілька хвилин", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13235, який відновлює право учасників бойових дій на 14 днів додаткової відпустки з дозволу командира. Такі відпустки не надавалися з 2022 року через воєнний стан.

Наразі в "Армія+" доступно вже 50 шаблонів електронних рапортів, а загальна кількість поданих через застосунок документів перевищила 1 мільйон. Найпопулярніші запити — щорічна відпустка (27%), оздоровлення (22%) та зміна місця служби (17%).