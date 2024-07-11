В Одесі дозволили роботу ще 5 пляжів
В Одесі офіційно відкрили ще п'ять пляжних ділянок. Після проходження перевірок список буде доповнюватися
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що в Одесі офіційно відкрили ще 5 пляжних ділянок, зокрема: Ітака, Ібіца, Зебра, Паблік та Гранд Петін.
За словами Олега Кіпера, цей список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.
В ОВА також нагадали, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено.
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