В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами

Про це повідомив Telegram-канал "Одеса INFO".

Інцидент стався ввечері 1 листопада у нічному клубі Palladium.

"Учора в одеському клубі Palladium діджей Кирило Масленников увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей", - йдеться в повідомленні.

Як пише Думська, ситуацією зацікавилися в Одеській обласній військовій адміністрації — до закладу викликали правоохоронців. У Нацполіції підтвердили, що розпочали перевірку.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер різко розкритикував інцидент.

"Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях. Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни", - зауважив він.

За його словами, така поведінка є зневагою до пам’яті загиблих українських військових і цивільних.

"Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", - наголосив Кіпер.

Він додав, що у зв'язку з цим дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

"Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій. Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо", - підсумував очільник ОВА.

Реакція юриста

Юридичний оглядач Думської Олександр Іванов наголосив, що ситуація не потребує настільки жорсткого втручання, а дії правоохоронців можуть мати ознаки перевищення повноважень.

"Поліція за статтею 155 КУПАП може зафіксувати порушення, скласти протокол і потім накласти штраф. Але це не є підставою для блокування роботи закладу. Тобто порушується право на свободу підприємницької діяльності. Навіть якщо припустити, що відбулося порушення, для цього потрібна експертиза — хто виконавець, який зміст пісні, чи підпадає вона під заборону. Тут є ознаки перевищення службових повноважень з боку поліції. Крім того, це не компетенція влади, а втручання в роботу господарського суб'єкта і перевищення повноважень з їх боку", — зазначив юрист.