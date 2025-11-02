В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами
В Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium під час вечірки лунала російськомовна музика. Міська влада ініціювала перевірку закладу
Про це повідомив Telegram-канал "Одеса INFO".
Інцидент стався ввечері 1 листопада у нічному клубі Palladium.
"Учора в одеському клубі Palladium діджей Кирило Масленников увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей", - йдеться в повідомленні.
Як пише Думська, ситуацією зацікавилися в Одеській обласній військовій адміністрації — до закладу викликали правоохоронців. У Нацполіції підтвердили, що розпочали перевірку.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер різко розкритикував інцидент.
"Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях. Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни", - зауважив він.
За його словами, така поведінка є зневагою до пам’яті загиблих українських військових і цивільних.
"Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", - наголосив Кіпер.
Він додав, що у зв'язку з цим дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.
"Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій. Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо", - підсумував очільник ОВА.
Реакція юриста
Юридичний оглядач Думської Олександр Іванов наголосив, що ситуація не потребує настільки жорсткого втручання, а дії правоохоронців можуть мати ознаки перевищення повноважень.
"Поліція за статтею 155 КУПАП може зафіксувати порушення, скласти протокол і потім накласти штраф. Але це не є підставою для блокування роботи закладу. Тобто порушується право на свободу підприємницької діяльності. Навіть якщо припустити, що відбулося порушення, для цього потрібна експертиза — хто виконавець, який зміст пісні, чи підпадає вона під заборону. Тут є ознаки перевищення службових повноважень з боку поліції. Крім того, це не компетенція влади, а втручання в роботу господарського суб'єкта і перевищення повноважень з їх боку", — зазначив юрист.
- Наприкінці серпня ювелірний бренд "Золотий Вік" оголосив про дострокове припинення співпраці зі співачкою NK (Настею Каменських). Причиною стало її концертне турне у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та заявила зі сцени, що "неважливо, якою мовою говорити".
