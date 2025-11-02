Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами

В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами

Марія Науменко
2 листопада, 2025 неділя
14:54
Суспільство

В Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium під час вечірки лунала російськомовна музика. Міська влада ініціювала перевірку закладу

Зміст

Про це повідомив Telegram-канал "Одеса INFO".

Інцидент стався ввечері 1 листопада у нічному клубі Palladium.

"Учора в одеському клубі Palladium діджей Кирило Масленников увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей", - йдеться в повідомленні.

Як пише Думська, ситуацією зацікавилися в Одеській обласній військовій адміністрації — до закладу викликали правоохоронців. У Нацполіції підтвердили, що розпочали перевірку.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер різко розкритикував інцидент.

"Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях. Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни", - зауважив він.

За його словами, така поведінка є зневагою до пам’яті загиблих українських військових і цивільних.

"Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", - наголосив Кіпер.

Він додав, що у зв'язку з цим дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

"Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій. Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо", - підсумував очільник ОВА.

Реакція юриста

Юридичний оглядач Думської Олександр Іванов наголосив, що ситуація не потребує настільки жорсткого втручання, а дії правоохоронців можуть мати ознаки перевищення повноважень.

"Поліція за статтею 155 КУПАП може зафіксувати порушення, скласти протокол і потім накласти штраф. Але це не є підставою для блокування роботи закладу. Тобто порушується право на свободу підприємницької діяльності. Навіть якщо припустити, що відбулося порушення, для цього потрібна експертиза — хто виконавець, який зміст пісні, чи підпадає вона під заборону. Тут є ознаки перевищення службових повноважень з боку поліції. Крім того, це не компетенція влади, а втручання в роботу господарського суб'єкта і перевищення повноважень з їх боку", — зазначив юрист.

  • Наприкінці серпня ювелірний бренд "Золотий Вік" оголосив про дострокове припинення співпраці зі співачкою NK (Настею Каменських). Причиною стало її концертне турне у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та заявила зі сцени, що "неважливо, якою мовою говорити".
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
14:28
нафтовий танкер
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters
14:23
куріння
"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
14:00
OPINION
УЗ-3000: Черчилль би офігів...
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Ексклюзив
ЄС-Китай
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
10:00
OPINION
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
09:50
Мексика
У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
09:18
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
09:02
художній музей Лувр
Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
08:23
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
OPINION
Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
08:00
Ексклюзив
Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
07:24
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
2025, субота
1 листопада
23:46
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із президентом України Володимиром Зеленський
Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення Свириденко
23:11
пожежа
Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм, - Портников
21:43
Енергетика, споживання електроенергії
У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
21:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
21:38
Ексклюзив
Віталій Портников
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
20:31
У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації
Більше новин
