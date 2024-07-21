В Одеському торговельному порту обвалилась будівля, під завалами якої загинув чоловік, ще один поранений

Про це повідомляє ДСНС Одеської області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось два чоловіка.

Працівниками ДСНС, за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу, було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам.

Другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя.

За словами ДСНС, ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події, наразі, встановлюються.

Від ДСНС залучались 4 одиниці техніки та 20 рятувальників та кінологічне відділення ДСНС.