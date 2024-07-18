В Україні 22% об’єктів соціальної інфраструктури відповідають принципам безбар'єрності

Про це заявив в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, передає Укрінформ.

За його словами, торік в межах щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення було проведено перевірку 54 тисяч об'єктів. Моніторинг показав такі результати:

22% об'єктів соціальної інфраструктури є безбар'єрними

32,1% є частково безбар'єрними

45,9% не пристосовані для людей з обмеженими функціональними можливостями

Найбільш доступними виявилися центри надання адміністративних послуг. Серед них інфраструктурні рішення для забезпечення прав людей з інвалідністю мають 45,5%. Водночас безбар'єрними також є 41,1% закладів охорони здоров'я та 39,9% об'єктів спортивної інфраструктури.

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"Найнижчий показник безбар'єрності мають споруди цивільного захисту та укриття – лише 6,1%. Тож перед нами стоїть велике завдання – змінити ці показники на краще", - розповів Шкураков.