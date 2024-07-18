В Україні 22% об’єктів соціальної інфраструктури відповідають принципам безбар'єрності
В Україні з 54 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури принципам безбар'єрності відповідають лише 22%, ще 32,1% є частково безбар'єрними
Про це заявив в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, передає Укрінформ.
За його словами, торік в межах щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення було проведено перевірку 54 тисяч об'єктів. Моніторинг показав такі результати:
- 22% об'єктів соціальної інфраструктури є безбар'єрними
- 32,1% є частково безбар'єрними
- 45,9% не пристосовані для людей з обмеженими функціональними можливостями
Найбільш доступними виявилися центри надання адміністративних послуг. Серед них інфраструктурні рішення для забезпечення прав людей з інвалідністю мають 45,5%. Водночас безбар'єрними також є 41,1% закладів охорони здоров'я та 39,9% об'єктів спортивної інфраструктури.
Читайте також: "Львів комплексно підійшов до подолання бар'єрів": експертка з інклюзивності та безбар'єрності
"Найнижчий показник безбар'єрності мають споруди цивільного захисту та укриття – лише 6,1%. Тож перед нами стоїть велике завдання – змінити ці показники на краще", - розповів Шкураков.
- 17 липня стало відомо, що Рівненщина увійшла до п’ятірки кращих областей зі створення безбар’єрного простору в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе