В Україні розробили цифрові рішення для обліку медичного канабісу: як відпускатимуть ліки

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Зазначається, що безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби.

Крім того, усі операції, які здійснюватимуться з медичним канабісом, будуть фіксуватися в ЕСОРК. Це централізована платформа для обліку, моніторингу та контролю обігу конопель для медичних цілей, в якій фіксуватиметься понад 35 видів операцій щодо 13 видів об’єктів обліку. Електронна система створена на платформі Дія.Engine.

"Необхідні цифрові рішення для роботи з лікарськими засобами на основі медичного канабісу уже розроблені", - підкреслили у відомстві.

Там також зазначили, що в ЕСОРК реєструватимуться всі суб’єкти господарювання, які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу, а саме:

аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;

лікувально-профілактичні заклади, які планують використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби чи лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки з медичного канабісу;

імпортери, які планують ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виробництва (виготовлення) лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу.

"Усі операції з медичним канабісом будуть контролюватися – від початкових етапів ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей в Україну до кінцевого відпуску лікарських засобів", - повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

В МОЗ наголосили, що виписувати електронний рецепт на купівлю ліків з медичним канабісом зможе лікар-куратор пацієнта - як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.

"Придбати ліки за е-рецептом буде можливо лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", - підкреслили у міністерстві.