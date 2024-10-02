В Україні розробили цифрові рішення для обліку медичного канабісу: як відпускатимуть ліки
Міністерство охорони здоровʼя України запровадило низку цифрових рішень для роботи з ліками на основі медичного канабісу. Зокрема, відпуск таких ліків здійснюватиметься виключно на підставі електронних рецептів
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Зазначається, що безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби.
Крім того, усі операції, які здійснюватимуться з медичним канабісом, будуть фіксуватися в ЕСОРК. Це централізована платформа для обліку, моніторингу та контролю обігу конопель для медичних цілей, в якій фіксуватиметься понад 35 видів операцій щодо 13 видів об’єктів обліку. Електронна система створена на платформі Дія.Engine.
"Необхідні цифрові рішення для роботи з лікарськими засобами на основі медичного канабісу уже розроблені", - підкреслили у відомстві.
Там також зазначили, що в ЕСОРК реєструватимуться всі суб’єкти господарювання, які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу, а саме:
- аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;
- лікувально-профілактичні заклади, які планують використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби чи лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки з медичного канабісу;
- імпортери, які планують ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виробництва (виготовлення) лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу.
"Усі операції з медичним канабісом будуть контролюватися – від початкових етапів ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей в Україну до кінцевого відпуску лікарських засобів", - повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
В МОЗ наголосили, що виписувати електронний рецепт на купівлю ліків з медичним канабісом зможе лікар-куратор пацієнта - як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.
"Придбати ліки за е-рецептом буде можливо лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", - підкреслили у міністерстві.
- Нагадаємо, 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який врегульовує його обіг у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
- У вересні МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс. Список періодично переглядатимуть за наявності нових доказових досліджень.
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