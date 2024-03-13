В Україні циркулюють 29 підтипів штаму "Омікрон"

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Зараз на території країни циркулює 29 субваріантів штаму "Омікрон". Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу", поширені під час попереднього епідсезону", - зазначають у МОЗ.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, коронавірус переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. Кузін стверджує, що люди кожного року стикатимуться з COVID-19, який продовжуватиме мутувати.

"Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає, як гостра респіраторно-вірусна інфекція, та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет. Тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання, особливо старшим за 60 років та з хронічними захворюваннями, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем і зробити щеплення", - додав Кузін.

У МОЗ акцентують, що штам "Омікрон" протікає переважно як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Проте водночас наголошують, що він є небезпечним для людей з патологіями, хронічними захворюваннями, ослабленим імунітетом, а також для тих, хто старший за 60 років.

Людям, які входять до групи ризику, потрібна вакцинація.

"Вона безплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні", - нагадали у відомстві.