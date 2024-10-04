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В Україні зареєстрували на 80% більше випадків домашнього насильства, ніж торік, - Офіс генпрокурора

Ксенія Золотова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
06:39
Суспільство насильство

Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком

Зміст

Про це заявила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Ірина Шурхно.

За її словами, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад 5000 осіб, серед яких більшість — жінки та діти.

Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Проте зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

Вона розповіла, що правоохоронці активно взаємодіють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, для надання комплексної допомоги постраждалим: медичної, соціально-психологічної та правової, а також отримання тимчасового притулку в шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі.

Проте часто ті, хто потерпає від домашнього насильства самостійно нівелюють серйозність ситуації, додала прокурор. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою. Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків, підкреслила начальниця відділу протидії домашньому насильству ОГП.

"Генеральний прокурор визначив протидію домашньому насильству як один із пріоритетних напрямів у роботі правоохоронних органів. Наша основна мета — захист постраждалих, забезпечення відповідальності для кривдника та запобігання повторній травматизації під час кримінальних проваджень", – зауважила прокурор.

  • В Україні за перше півріччя 2024 року зафіксували 97 706 звернень громадян про домашнє насильство.
Теги:
Україна
Офіс генпрокурора
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