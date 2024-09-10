За пів року в Україні зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство, - Лубінець
В Україні за перше півріччя 2024 року зафіксували 97 706 звернень громадян про домашнє насильство
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Протягом першого півріччя цього року в Україні зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство. Це серйозна проблема, яка часто залишається прихованою. Домашнє насильство має різні прояви та може торкнутися кожного. Окрім того, постраждалі особи часто приховують проблему, боячись реакції кривдника та осуду суспільства", - написав він.
Омбудсмен підкреслив, що ратифікація Стамбульської конвенції в Україні про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству є "знаковою подією".
"Її ратифікація була моєю ключовою рекомендацією упродовж останніх років. Це дієвий механізм, який гарантує захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі", - пояснив він.
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