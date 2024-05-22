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В Укренерго розповіли, коли 23 травня вимикатимуть світло

22 травня, 2024 середа
19:42
Суспільство

Завтра, 23 травня, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії

Зміст

Про це повідомляє НАК "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснюють, причиною застосування графіків протягом всієї доби є прогнозована щільна хмарність у більшості українських областей, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Таким чином, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту. 

  • З 22 травня в Київській області тимчасово відключатимуть вуличне освітлення в Броварах, Требухові та Княжичах.
Теги:
Україна
Енергія
Енергетика
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