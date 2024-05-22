В Укренерго розповіли, коли 23 травня вимикатимуть світло

Про це повідомляє НАК "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснюють, причиною застосування графіків протягом всієї доби є прогнозована щільна хмарність у більшості українських областей, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Таким чином, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.